В Башкирии спасатели отработали тушение ландшафтного пожара

В Зилаирском районе, вблизи села Малоюлдыбаево прошли масштабные командно-штабные учения. На открытой территории отработали тушение условного ландшафтного пожара, угрожающего переходом огня на населенный пункт – детский лагерь и лесной массив.

К тренировке привлекли подразделения противопожарной и лесопожарной служб, добровольцев, оснащённых ранцевыми огнетушителями, и местных жителей. В ходе учений также задействовали вертолёт Ка-32 – он произвёл забор воды из водоёма и выполнил сброс на условный очаг возгорания. Главная задача – организовать обучение оперативному взаимодействию всех участников.