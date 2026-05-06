В Уфе на территории лимонария появилась аллея Защитников Отечества

На территории Уфимского лимонария появилась новая аллея – Защитников Отечества. Ее заложили в память о героях, которые отстаивали интересы России в разные эпохи.

В рамках экопатриотической инициативы, приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, участники высадили 50 молодых деревьев: саженцы маньчжурского ореха, пирамидального тополя и каштана. Выбранные породы деревьев, говорят организаторы, символизируют стойкость и благородство ратного подвига.