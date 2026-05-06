Ветеран войны из Башкирии празднует 101-летие

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Шариф Мусагитов из Аургазинского района празднует свой 101-й день рождения. Он прошёл через испытания фронта, вернувшись домой с бесценным опытом. Его жизнь – напоминание о цене мира и силе человеческой стойкости.

За праздничным столом – папа с детьми: Шариф Гадиевич отмечает свой 101-й день рождения. За чашкой чая вспоминают всю его жизнь, в том числе и военные годы. Будучи 17-летним мальчишкой, в 1943 году он был призван в ряды Красной Армии. Службу начал в 14-м полку Тоцкого района Оренбургской области, а затем был направлен на 61-й Белорусский фронт, где сражался в районе Брянска.

В составе артиллерии Шариф Гадиевич громил фашистов в Белоруссии. Ветеран освобождал Польшу и Германию, участвовал в боях за взятие Берлина. Война кончилась, но солдат вернулся домой не сразу. До 1949 года Шариф Гадиевич оставался на службе в Германии.

За героизм и отвагу, проявленные в боях, Шариф Гадиевич награжден множеством медалей, среди них – «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». Ордена были дорогим воспоминанием, но ветеран щедро передавал их детям.