Ветеран войны из Башкирии празднует 101-летие

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Шариф Мусагитов из Аургазинского района празднует свой 101-й день рождения. Он прошёл через испытания фронта, вернувшись домой с бесценным опытом. Его жизнь – напоминание о цене мира и силе человеческой стойкости.
За праздничным столом – папа с детьми: Шариф Гадиевич отмечает свой 101-й день рождения. За чашкой чая вспоминают всю его жизнь, в том числе и военные годы. Будучи 17-летним мальчишкой, в 1943 году он был призван в ряды Красной Армии. Службу начал в 14-м полку Тоцкого района Оренбургской области, а затем был направлен на 61-й Белорусский фронт, где сражался в районе Брянска.
В составе артиллерии Шариф Гадиевич громил фашистов в Белоруссии. Ветеран освобождал Польшу и Германию, участвовал в боях за взятие Берлина. Война кончилась, но солдат вернулся домой не сразу. До 1949 года Шариф Гадиевич оставался на службе в Германии.
За героизм и отвагу, проявленные в боях, Шариф Гадиевич награжден множеством медалей, среди них – «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией». Ордена были дорогим воспоминанием, но ветеран щедро передавал их детям.
Перешагнув вековой порог, Шариф Гадиевич не теряет бодрости духа. Он уверенно ходит без трости, сам следит за домом и по-прежнему радует гостеприимством близких. Его жизненный путь – пример для молодого поколения, сохраняющий память о подвиге.