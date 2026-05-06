В Уфе прошёл турнир «Локодзюдо»

Почти
800 юных спортсменов из 36 регионов России собрались в Уфе на турнире «Локодзюдо».
Это ежегодные соревнования, объединяющие участников до 11 и до 13 лет.
Дзюдоисты выявляли лучших в течение двух дней в Центре спортивной подготовки
имени Римы Баталовой.
Напряжённые
поединки шли на всех четырёх татами, ведь на соревнования детской лиги «Локодзюдо»
тренеры традиционно привезли сильнейших спортсменов из разных регионов России.
Лучших выявили в двух категориях: до 11 и до 13 лет.
Я начала в шесть лет, и у меня всё
получалось, и сейчас получается. Я уже была на «Локодзюдо», они очень крутые,
мне очень нравится, позитивно. На прошлом «Локодзюдо» я заняла третье место.Мария Ниязова, участница соревнований /Ульяновская область/
Пока что цель – хорошо побороться, за
медалью не гонюсь. Самое главное в голове – за приёмом, за оценкой, хорошо
побороться на этом турнире. Он хороший по набору участников, очень много
хороших ребят. Все съезжаются из больших регионов.Константин Кудряшов, участник соревнований /Пензенская область/
Соревнования
проходят ежегодно, поэтому для многих участников они уже знакомы. И с каждым
разом спортсмены стараются показать всё лучший результат.
Это были международные соревнования,
в этом году всероссийские, но тем не менее, по составу, по количеству регионов
соревнования не уступают предыдущим годам. Всего у нас 795
участников из 36 регионов.Денис Буяк, исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Башкортостан
Традиционно
одной из самых многочисленных стала сборная Башкортостана. От нашей республики
на турнире выступили 97 спортсменов. В этот раз успешнее оказались девочки: на
их счету золото и три бронзы. Среди мальчиков на пьедестал взошли два
представителя Башкортостана.
Это первый раз, когда я на
всероссийских выступаю. Нормально, противник хороший. Хотел ему показать приёмы всякие, как можно обмануть противника, завоевать медаль,
побороться, порубиться, порадовать тренеров.Арслан Маскалов, участник соревнований /Республика Башкортостан/
Таким
образом, наша команда заняла второе место по количеству медалей. Ну а лучшими
на турнире оказались представители Оренбургской области: в их копилке два
золота, три серебра и три бронзы.