В Уфе прошёл турнир «Локодзюдо»

Почти 800 юных спортсменов из 36 регионов России собрались в Уфе на турнире «Локодзюдо». Это ежегодные соревнования, объединяющие участников до 11 и до 13 лет. Дзюдоисты выявляли лучших в течение двух дней в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой.

Напряжённые поединки шли на всех четырёх татами, ведь на соревнования детской лиги «Локодзюдо» тренеры традиционно привезли сильнейших спортсменов из разных регионов России. Лучших выявили в двух категориях: до 11 и до 13 лет.

Я начала в шесть лет, и у меня всё получалось, и сейчас получается. Я уже была на «Локодзюдо», они очень крутые, мне очень нравится, позитивно. На прошлом «Локодзюдо» я заняла третье место. Мария Ниязова, участница соревнований /Ульяновская область/

Пока что цель – хорошо побороться, за медалью не гонюсь. Самое главное в голове – за приёмом, за оценкой, хорошо побороться на этом турнире. Он хороший по набору участников, очень много хороших ребят. Все съезжаются из больших регионов. Константин Кудряшов, участник соревнований /Пензенская область/

Соревнования проходят ежегодно, поэтому для многих участников они уже знакомы. И с каждым разом спортсмены стараются показать всё лучший результат.

Это были международные соревнования, в этом году всероссийские, но тем не менее, по составу, по количеству регионов соревнования не уступают предыдущим годам. Всего у нас 795 участников из 36 регионов. Денис Буяк, исполнительный директор Федерации дзюдо Республики Башкортостан

Традиционно одной из самых многочисленных стала сборная Башкортостана. От нашей республики на турнире выступили 97 спортсменов. В этот раз успешнее оказались девочки: на их счету золото и три бронзы. Среди мальчиков на пьедестал взошли два представителя Башкортостана.

Это первый раз, когда я на всероссийских выступаю. Нормально, противник хороший. Хотел ему показать приёмы всякие, как можно обмануть противника, завоевать медаль, побороться, порубиться, порадовать тренеров. Арслан Маскалов, участник соревнований /Республика Башкортостан/