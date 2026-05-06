Ушуисты из Башкирии вернулись с медалями из Москвы

Башкирские ушуисты вернулись с медалями с первенства страны и международного турнира, которые проходили в Москве. Также представителям республики удалось отобраться на спартакиаду учащихся России. О том, какие задачи ставят перед собой члены сборной региона и над чем работают сейчас, – в нашем сюжете.

Тренировка на своей площадке для башкирских ушуистов теперь большая редкость. Календарный план соревнований на эту весну для спортсменов оказался таким плотным, что за два последних месяца они приезжали домой всего на несколько дней. Позади три крупных турнира. Сначала прошли всероссийские игры по ушу: они стали отборочными на спартакиаду учащихся страны, где вскоре выступят Тамерлан Шаихов, Дария Абсалямова и Авитель Исхакова.

Хочу поучаствовать в спартакиаде. Много интересного, новая конкуренция. Тамерлан Шаихов, бронзовый призёр первенства России по ушу

Я начала больше тренироваться, мне нужно отбираться на разные соревнования. Я поняла, что нужно быть сильнее. Дария Абсалямова, серебряный призёр первенства России по ушу

Позже Дария и Тамерлан стали призёрами первенства России. Александр Олин поднялся на первую ступень пьедестала.

Каждый спортсмен представил Башкирию в лучшем свете. И с каждым годом наш регион в Уфе занимает места всё выше, и команда становится сильнее. Марсель Зарипов, тренер сборной Республики Башкортостан по ушу

Успешно выступили башкирские ушуисты и на международном турнире в Москве «Звёзды ушу». Сразу три спортсмена из республики завоевали золотые медали в разных разделах. Искандер Мухамадеев учёл ошибки, которые допускал на предыдущих стартах, а Даниил Павлов ранее завоевывал на «Звёздах» ушу серебро и бронзу, но сейчас впервые стал победителем.

Мы все ехали побеждать. Конечно, в начале был мандраж, затем мы собрались и показали, что должны. Даниил Павлов, победитель международного турнира «Московские Звёзды ушу»