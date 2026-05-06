Ушуисты из Башкирии вернулись с медалями из Москвы

Башкирские ушуисты вернулись с медалями с первенства страны и международного турнира, которые проходили в Москве. Также представителям республики удалось отобраться на спартакиаду учащихся России. О том, какие задачи ставят перед собой члены сборной региона и над чем работают сейчас, – в нашем сюжете.
Тренировка на своей площадке для башкирских ушуистов теперь большая редкость. Календарный план соревнований на эту весну для спортсменов оказался таким плотным, что за два последних месяца они приезжали домой всего на несколько дней. Позади три крупных турнира. Сначала прошли всероссийские игры по ушу: они стали отборочными на спартакиаду учащихся страны, где вскоре выступят Тамерлан Шаихов, Дария Абсалямова и Авитель Исхакова.
Позже Дария и Тамерлан стали призёрами первенства России. Александр Олин поднялся на первую ступень пьедестала.
Успешно выступили башкирские ушуисты и на международном турнире в Москве «Звёзды ушу». Сразу три спортсмена из республики завоевали золотые медали в разных разделах. Искандер Мухамадеев учёл ошибки, которые допускал на предыдущих стартах, а Даниил Павлов ранее завоевывал на «Звёздах» ушу серебро и бронзу, но сейчас впервые стал победителем.
Атлеты продолжают работу над новыми навыками, изучают технику владения других видов спортивного оружия. В июле в Казани состоится спартакиада учащихся России, где выступят башкирские ушуисты.