В Уфе прошёл городской турнир по пауэрлифтингу

В Уфе прошёл открытый городской турнир по пауэрлифтингу. Участники состязались в выполнении упражнения «жим лёжа». Более 50 спортсменов боролись за победу и устанавливали личные рекорды. О том, как прошли старты, – в нашем сюжете.

Штангу весом 35 килограммов поднимает один из самых юных участников соревнований –11-летний Роберт Мухаматуллин. Он пришёл на старты со своим отцом. Глава семейства Мухаматуллиных – главный мотиватор спортсмена. Благодаря ему Роберт начал заниматься пауэрлифтингом в девять лет.

Для неё поднимать тяжёлые штанги – привычное дело. Лира Ханьярова занимается этим видом спорта уже семь лет. Она выступает и на соревнованиях по бодибилдингу. На этих стартах Лира смогла установить личный рекорд – 60 кг.

Все участники были разделены на весовые категории. На поднятие штанги даётся три попытки. Лучших выявляли как в личном, так и в командном зачётах.