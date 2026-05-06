Лучник из Башкирии стал лучшим на турнире в Казахстане

Лучник из Толбазов стал лучшим на международном турнире «Жас мерген» в Казахстане. Батырхану Гайсину удалось завоевать золото в двух дисциплинах. Это далеко не первое достижение спортсмена: он уже более 70 раз поднимался на пьедестал республиканских соревнований. Мы побывали в гостях у 15-летнего чемпиона.
Ноги на ширине плеч, ровная осанка и расслабленный корпус – правильная стойка одна из важнейших составляющих успеха в стрельбе из лука. Однако с меткостью у Батырхана Гайсина тоже всё в порядке. За полминуты он выпускает восемь стрел с 15 метров, и все – точно в цель.
В свои 15 лет Батырхан успел позаниматься каратэ, игрой на курае, сборкой кубика Рубика. И во всех случаях участвовал в состязаниях. Стрельба из лука появилась в его жизни пять лет назад. Наставником спортсмена почти в каждом деле выступает его отец.
Сейчас на счету лучника более 70 первых мест, в том числе и на международной арене. Недавно он завоевал два золота на турнире «Жас мерген» в Казахстане. Там же дебютировала младшая сестра Батырхана Наркас – самая юная участница соревнований.
В июне в составе сборной России Батырхан отправится на чемпионат Европы в Венгрию. Там ему предстоит попасть в 30 разных мишеней – семья создала их прототипы у себя на участке. А в дальнейшем лучник собирается брать новые высоты: завоевать золото на соревнованиях среди взрослых спортсменов.