Лучник из Башкирии стал лучшим на турнире в Казахстане

Лучник из Толбазов стал лучшим на международном турнире «Жас мерген» в Казахстане. Батырхану Гайсину удалось завоевать золото в двух дисциплинах. Это далеко не первое достижение спортсмена: он уже более 70 раз поднимался на пьедестал республиканских соревнований. Мы побывали в гостях у 15-летнего чемпиона.

Ноги на ширине плеч, ровная осанка и расслабленный корпус – правильная стойка одна из важнейших составляющих успеха в стрельбе из лука. Однако с меткостью у Батырхана Гайсина тоже всё в порядке. За полминуты он выпускает восемь стрел с 15 метров, и все – точно в цель.

В свои 15 лет Батырхан успел позаниматься каратэ, игрой на курае, сборкой кубика Рубика. И во всех случаях участвовал в состязаниях. Стрельба из лука появилась в его жизни пять лет назад. Наставником спортсмена почти в каждом деле выступает его отец.

Сейчас на счету лучника более 70 первых мест, в том числе и на международной арене. Недавно он завоевал два золота на турнире «Жас мерген» в Казахстане. Там же дебютировала младшая сестра Батырхана Наркас – самая юная участница соревнований.