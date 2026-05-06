В Башкирии увековечат память о Константине Толкачёве

В республике увековечат память о Константине Толкачёве. Об этом Радий Хабиров заявил на церемонии прощания с политиком. Председатель Государственного Собрания ушёл из жизни 4 мая после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Проститься с Константином Борисовичем пришли родные, соратники, коллеги и почётные гости из других регионов. Радий Хабиров, выражая слова скорби, отметил: ушла целая эпоха.

Почти три десятилетия все парламентские заседания проходили в стенах Госсобрания под неизменным руководством Константина Толкачёва. И, как говорят многие, даже не верится, что теперь в этих же стенах политика провожают в последний путь.

Сегодня в республике траурный день, очень тяжёлый и грустный. Мы провожаем в последний путь выдающегося государственного деятеля, бессменного председателя Государственного собрания – Курултая Башкортостана и нашего старшего товарища Константина Борисовича Толкачёва. Мне кажется, что с ним уходит целая эпоха людей и событий, связанных со становлением современного Башкортостана. И, конечно, Константин Борисович играл определяющую роль в формировании системы законодательства нашей республики – очень эффективного, адаптированного к современным вызовам. Это стало возможным благодаря его глубочайшим знаниям в юриспруденции, политической мудрости и высочайшему интеллекту. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Коллеги и соратники признаются: даже не знали о тяжёлой болезни. А ведь недуг сопровождал Константина Толкачёва все последние годы. Но он, как настоящий офицер, мужественно сражался и не рассказывал о своих проблемах на публике. Только семья знает, какого ему было в последние дни. На церемонии присутствовали дочь, внук и вдова покойного.

Когда он приходил домой, открывал дверь, улыбался – вы, наверно, все знаете, какая у него была улыбка: это солнечный человек, мой родной, мой дорогой. Я тебя очень сильно просила, чтобы ты меня не оставлял, и ты делал всё возможное, чтобы меня не оставить одну, но жизнь так распорядилась. Богу, наверно, тоже нужны хорошие люди. Нина Толкачёва, вдова Константина Толкачёва

За несколько дней до Вашей поездки в Москву я поразился тому, как Вы, практически зная исход свой, вели себя мужественно. Я вручаю Вас сегодня промыслу Божию, вручаю Вас Богу. Мы надеемся, что он вселит Вас в селение праведных, в селение райских. Никон, митрополит

И ведь несмотря на болезнь, Константин Толкачёв посещал в составе гуманитарной миссии позиции башкирских бойцов в зоне СВО. Он всегда отмечал важность поддерживать постоянную связь с фронтом, ведь это хорошая мотивация для военнослужащих, поэтому на церемонии было много участников СВО.

Он своё драгоценное время и внимание уделял нашим бойцам. Естественно, для ребят это большая честь – получать награды из рук такого великого человека. Александр Мельченко, заместитель командира полка «Башкортостан» по военно-политической работе

Своими навыками Толкачёв охотно делился с молодыми, в том числе с участниками проекта «Герои Башкортостана». Будучи наставником одного из ветеранов, он стажировал его, готовя в кадровый резерв республики.

Под налётом гражданского пиджака всё равно проглядывал мундир, причём мундир офицера, старшего офицера с большой буквы. Когда он приезжал на встречу, всегда первым делом здоровались, обнимались. Запомнилось его крепкое рукопожатие. Алексей Савельев, финалист кадровой программы «Герои Башкортостана»

Что-что, а опыта ему было не занимать: более 20 лет службы в правоохранительных органах, отставка в звании генерал-майора внутренней службы, семь лет возглавлял Уфимский институт МВД. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России и Башкортостана. Он всегда поддерживал контакты и со своими сослуживцами.

При Константине Борисовиче Толкачёве Уфимский юридический институт МВД России вошёл в пятёрку лучших вузов Российской Федерации. При Константине Борисовиче законодательство Республики Башкортостан стало образцом для большинства судов Российской Федерации и внесло существенный вклад в развитие законодательства всей нашей страны. Ришат Нигматуллин, заведующий кафедрой института права УУНиТ

Несмотря на высокий статус и регалии, он никогда не позволял себе фамильярничать с подчинёнными и даже не повышал голос ни дома, ни в семье. Очень любил природу. И хотя родился в городе Новокузнецке Кемеровской области, Башкортостан считал своим домом.

Более 25-30 лет он, любя эту природу, всегда сплавлялся во время своего отпуска. Наверно, не осталось мест, где он не сплавлялся. Хайдар Валеев, председатель Конституционного совета Республики Башкортостан

Есть такой избитый термин «самый человечный человек», как бы странно это ни звучало, но применимо к нему. Он ничем себя не запятнал. Рафаил Зинуров, руководитель представительства Российской академии наук в Республике Башкортостан

Среди почётных гостей траурной церемонии – коллеги из других регионов. Среди них – почётный председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил: две братские республики всегда связывали особые отношения, и Толкачёв внёс в этот диалог огромный личный вклад.

Действительно, мы с ним как братья. Наши братские республики, у нас много общего, мы каждую неделю созванивались, переговаривались, узнавали новости друг друга и согласовывали свои совместные действия. Фарид Мухаметшин, Почётный Председатель Государственного Совета Республики Татарстан

Слова соболезнования через своих коллег направил и Президент Абхазии Бадра Гунба.

У Республики Абхазия сложились особенные отношения с руководством Башкирии с давних времён. Одним из людей, которые реализовывали эти взаимоотношения и дружественную политику, был Константин Борисович. Лаша Ашуба, спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия