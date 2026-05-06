В Башкирии внедрили систему распознавания машин с нечитаемыми номерами

В Башкортостане внедрили систему распознавания машин с грязными или скрытыми номерами. Камеры автоматически фиксируют такие транспортные средства, а именно марку, модель, цвет и отдельные характеристики. С помощью искусственного интеллекта программа сопоставляет полученные данные с записями других видеокамер, находит владельца и автоматически выписывает штраф, особенно в отношении водителей большегрузов, чей вес превышает допустимые нормы и портит дорожное полотно.
То, что водители большегрузов намеренно скрывают государственные номера тряпками или накладками, прекрасно видят не только по ту сторону экрана. Такие нарушения теперь фиксируются автоматически. Программа, или так называемый модуль, запускает целое расследование, чтобы найти транспорт и владельца.
Конкретно – на дорогах регионального и межмуниципального значения. Если госзнака не видно из-за грязи или по другой причине, программа исследует марку автомобиля, модель, цвет, даже вмятины и царапины.
Система сама анализирует записи с других камер наблюдения по маршруту следования нарушителя. Она ищет эту же машину на тех участках дорог, где её номер попал в кадр чистым.
Причём поиск ведётся практически по всем фото- и видеоустройствам, которые есть на дорогах. Нейросеть собирает все данные, находит номер машины и выписывает штраф. В отношении водителей большегрузов он доходит до 600 тысяч рублей.
Мнения уфимских водителей по данному вопросу разделились. Многие считают: благодаря инициативе нарушений станет меньше.
Внедрение умной системы на дорогах республики ведётся по инициативе Главы Башкортостана с целью, чтобы водители тяжёлых машин не перегружали груз и не портили дорогу. Поэтому тем, кто хочет закрывать номера ради экономии на штрафах, стоит серьёзно подумать. Как раньше ухитриться уже не получится, а если нарушил – от ответственности не уйдёшь.