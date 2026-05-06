Башкирия занимает третье место в России по количеству экспортных предприятий

В республике активно развивается экспортная деятельность: в данной сфере Башкортостан занимает третье место в России. Продукцию за рубеж сегодня поставляют более 630 предприятий. С какими странами активно сотрудничает регион и какую помощь организациям оказывает государство?

На первый взгляд, эти детали напоминают груду металла, но уже в скором будущем они превратятся в дымоходы газового котла. Благодаря современному станку в последние годы процесс изготовления оборудования стал более точным и быстрым.

Сегодня на российском рынке компания является лидером по продажам дымоходов. Ежегодно здесь изготавливают более 500 тысяч комплектов. Ассортимент постоянно растёт, а вместе с ним расширяется и география поставок.

Предприятие активно сотрудничает со странами ближнего зарубежья. Поддержку в продвижении продукции оказывает и государство в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В республике программа реализуется уже шесть лет.