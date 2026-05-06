Из Уфы в Москву на Парад Победы проводили 100-летнего ветерана ВОВ

100 лет, три записи в трудовой книжке и 70 поощрений – уникальная карьера ветерана Родиона Лобанова. В 17 лет он ушёл на Ленинградский фронт, а после войны 34 года отдал спецсвязи. Сегодня он готовится к главной поездке – на Парад Победы в Москву. О том, как столетний ветеран собирается в столицу, – в нашем сюжете.

Он помнит каждое событие. В 1942 году ещё мальчишкой из села Кувыково попал на Ленинградский фронт. Помнит ледяную зиму 1944 года, когда ради уничтожения вражеской позиции пришлось сутки пролежать в снегу. После войны – Башкортостан, спецсвязь, семья. Вместе с супругой воспитал четверых детей.

Сегодня с ним рядом осталась только младшая дочь Татьяна. Она будет сопровождать отца в Москву. Родион Григорьевич держится бодро и даже шутит, что 100 лет – не возраст для настоящего солдата.

Накануне ветерану вручили телеграмму от Президента Владимира Путина с личным приглашением на Парад Победы в Москву. Родион Григорьевич принял её с улыбкой, но без лишней гордости.

Родион Григорьевич готовился к этой поездке особенно тщательно. И коллеги его не подвели: накануне отъезда они преподнесли ветерану парадную форму. Сшита она по всем военным традициям.

В его трудовой книжке всего три записи о работе, зато поощрительных – свыше 70. Родиону Григорьевичу присвоено множество званий и наград, а его имя занесено в Книгу Почёта Управления спецсвязи СССР. И вот новая веха: сегодня ветеран отправился в Москву на главный Парад Победы.