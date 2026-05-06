В Ленинском районе Уфы стартовала череда парадов в честь тех, кто встал на защиту страны в Великой Отечественной войне. Первый прошёл рядом с памятником Мустаю Кариму, который также воевал на Брянском фронте, писал стихи, а после ранения стал военным корреспондентом, освещая жизнь и героизм солдат.

Мероприятие для ветеранов состоялось с прохождением советской техники. Парадный расчёт открыли военнослужащие Уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, продолжили курсанты Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, кадеты школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Мусы Гареева, юнармейцы и шаймуратовцы из Уфы.

Такие трудные послевоенные дни, это наши отцы дали возможность нам жить. Безусловно, такие парады нужны. Этот Парад – это символ побед наших отцов и дедов.

Раис Сакаев, член Совета ветеранов Ленинского района г. Уфы, ветеран телевидения

Мы знаем, что город Уфа – Город трудовой доблести, и, конечно же, в первую очередь всё делалось для фронта, для победы. Около 100 предприятий было эвакуировано на территории города Уфы, они и до сих пор продолжают выпускать продукцию для фронта. Сегодня мы знаем, что наши ребята воюют на специальной военной операции и всё делают, чтобы наша страна победила, и мы были независимы от всех.

Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы
