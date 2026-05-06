В Ленинском районе Уфы стартовала череда парадов в честь тех, кто встал на защиту страны в Великой Отечественной войне. Первый прошёл рядом с памятником Мустаю Кариму, который также воевал на Брянском фронте, писал стихи, а после ранения стал военным корреспондентом, освещая жизнь и героизм солдат.
Мероприятие для ветеранов состоялось с прохождением советской техники. Парадный расчёт открыли военнослужащие Уфимского отряда специального назначения Росгвардии имени генерал-майора Минигали Шаймуратова, продолжили курсанты Уфимского филиала Волжского государственного университета водного транспорта, кадеты школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Мусы Гареева, юнармейцы и шаймуратовцы из Уфы.