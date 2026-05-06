В Мечетлинском районе до конца года завершат ремонт моста

Ремонт моста через реку Ай на дороге Кропачево – Месягутово – Ачит в Мечетлинском районе планируют завершить до конца года. Протяженность переправы – 300 погонных метров. Ежедневно она пропускает до 3,5 тыс. машин. А вот сама трасса имеет большое значение: связывает Башкортостан, Свердловскую и Челябинскую области.

Сейчас ремонтируют левую половину моста. Подрядная организация ликвидирует защитный слой гидроизоляции и очищает ортотропную плиту. Для обеспечения транспортной связи движение выполняется по одной полосе и регулируется светофором. К слову, работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно по нему в этом году в Башкортостане отремонтируют 15 мостов общей длиной 1900 метров.