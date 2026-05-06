Маленькому мальчику из Уфы необходима ортопедическая операция

Маленькому Саше из Уфы нужен шанс на ровную дорогу. У мальчика детский церебральный паралич. Семья собирает средства на срочную ортопедическую операцию в Греции. Хирургическое вмешательство необходимо из-за тяжёлой деформации ног. Без операции состояние малыша будет только ухудшаться. Общая стоимость – два миллиона рублей. Часть суммы удалось собрать, необходимо чуть больше половины. Семья Малышко обращается ко всем неравнодушным поддержать в непростой ситуации.

Восьмилетний Саша ещё не сказал «мама». Его мир пока без слов, но наполнен движением, пусть и тяжёлым. Каждый шаг даётся как восхождение: ноги не слушаются, тело переваливается, силы тают на глазах. С годами недуг усиливается.

Чтобы облегчить мучения ребёнка, родители решились на операцию. Она поспособствует устранить спастичность – патологическое повышение мышечного тонуса – и сохранить подвижность суставов. Специалисты из Греции готовы помочь, причём малоинвазивным методом, то есть вмешательство через проколы. Однако операция стоит два миллиона рублей. Семья уже собрала 800 тысяч, оставшуюся часть – миллион двести – в одиночку не осилить.

Семейный мир Малышко вертится вокруг восьмилетнего Саши. Старший брат терпеливо играет, старается поймать каждый взгляд, чтобы понимать самочувствие ребёнка. Всегда рядом, как тихая опора, и молча верит, что однажды они пойдут по улице рука об руку уверенным шагом.