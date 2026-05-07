В Башкирии рассказали, как воспользоваться мерой «Дачная амнистия 2.0»

В Росреестре Башкортостана рассказали, как воспользоваться мерой «Дачная амнистия 2.0». Она позволяет оформить права на жилые дома, а также получить бесплатно в собственность земельные участки под ними. Воспользоваться такой возможностью можно даже в том случае, если у заявителя отсутствуют правоустанавливающие документы на дом и участок.
Действовать упрощенный порядок будет до 1 марта 2031 года. Необходимо, чтобы жилой дом был построен до 14 мая 1998 года – до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ – и располагался в границах населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. С подробностями можно ознакомиться на сайте Росреестра.