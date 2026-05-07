В Башкирии прошел шахматный турнир «Гроссмейстер Зауралья»

В Сибае прошёл масштабный шахматный турнир. Там состоялся седьмой межрегиональный турнир по быстрым шахматам «Гроссмейстер Зауралья». Конкуренцию башкирским спортсменам составили гости из Оренбургской и Челябинской областей.

С каждым годом турнир собирает все больше участников. На этот раз состязались более 120 шахматистов. Каждый сыграл девять партий, соревнования проходили по швейцарской системе. По итогам напряжённой борьбы были определены победители и призёры в различных возрастных категориях. Они получили грамоты и ценные призы.