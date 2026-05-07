Шаровая молния устроила пожары в Башкирии

В Кармаскалинском районе два пожара могли произойти из-за шаровой молнии. Инциденты зафиксировали вечером 30 апреля.

Первый пожар произошел в 22:38 в селе Прибельский на улице Дружбы. Огонь повредил неэксплуатируемый бревенчатый дом размером 5×6 м на площади около 30 кв.м.

Спустя примерно полчаса, в 23:06, в деревне Сарт-Наурузово на улице Уральской загорелся сарай. В результате были повреждены 15 кв.м. кровли и деревянных конструкций.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Постройки своевременно обесточили.