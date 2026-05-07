Автобусы и такси массово проверяют в Уфе

В Башкирии проверяют безопасность пассажирских перевозок. Сегодня, 7 мая, проверки организовали на трассе Р-240 Уфа – Оренбург и на улице Сипайловской.

Представители Минтранса РБ вместе с сотрудниками ГАИ Уфы останавливают автобусы и легковые такси, перевозящие пассажиров и багаж.

Во время рейда проверяют техническое состояние транспорта, разрешительные документы, наличие ОСГОП, детских удерживающих устройств, а также условия перевозки граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Отдельное внимание уделяют такси: у машин должны быть цветографические схемы и оранжевые фонари на крыше.