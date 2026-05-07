УУНиТ получит 26 млн рублей на создание космического аппарата

В УУНиТ уже работает Центр приёма и обработки космической информации, а также студенческое конструкторское бюро «Инфокосмос». К слову, вуз не новичок в космической сфере. В сентябре 2009 года с космодрома «Байконур» был запущен микроспутник «УГАТУ-САТ», созданный студентами и учёными тогда еще Уфимского государственного авиационного технического университета. Аппарат весом около 40 килограммов проработал на орбите более трёх лет. Тогда учреждение стало вторым после МГУ вузом России, выведшим на орбиту собственный спутник.