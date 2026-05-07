УУНиТ получит 26 млн рублей на создание космического аппарата

Уфимский университет науки и технологий получит 26 миллионов рублей на создание малого космического аппарата «УУНиТ-САТ». Вуз выиграл грант федерального проекта «Кадры для космоса» в рамках нацпроекта «Космос».
Спутник будет использоваться для практического обучения студентов – в разработке космических систем и экспериментальной проверки новых методов беспроводной связи. Реализацию проекта приурочат к 65-летию первого полёта человека в космос.
В УУНиТ уже работает Центр приёма и обработки космической информации, а также студенческое конструкторское бюро «Инфокосмос». К слову, вуз не новичок в космической сфере. В сентябре 2009 года с космодрома «Байконур» был запущен микроспутник «УГАТУ-САТ», созданный студентами и учёными тогда еще Уфимского государственного авиационного технического университета. Аппарат весом около 40 килограммов проработал на орбите более трёх лет. Тогда учреждение стало вторым после МГУ вузом России, выведшим на орбиту собственный спутник.