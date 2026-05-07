Волонтёры из Аскинского района помогают бойцам СВО

Волонтёрский штаб «Изгелек» из села Аскино оказывает поддержку участникам СВО и их семьям. Они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи и отправляют гуманитарку. Благодаря инициативе добровольцев сотни бойцов получают своевременную помощь.

Одной такой свечи хватает бойцам, чтобы согреться и высушить вещи. Халиса Ганиятова отливает их десятки штук в день. Женщина понимала, что справиться одной будет нелегко, поэтому объединила матерей и жен участников СВО и просто неравнодушных людей для помощи бойцам. Вместе волонтеры также плетут сети. Они играют важную роль в маскировке военных, вооружений и техники – спасают жизни.

Каждая из женщин кладёт в сети частичку дома: теплые вещи и сладости к чаю. Посылки они собирают самостоятельно, а затем передают в администрацию района для отправки. Волонтеры штаба работают сразу на нескольких точках, одной из которых является Аскинский краеведческий музей.