В Башкирии участник СВО женился во время отпуска

Участник спецоперации из Октябрьского Айнар во время краткосрочного отпуска сделал предложение своей девушке Милане Ф. Это произошло в Октябрьском нефтяном колледже, где он раньше учился, а его избранница сейчас обучается на том же отделении.

Как сообщает издание «Октябрьский нефтяник», выпускник колледжа пришел на встречу со студентами и провел для них «Урок мужества», рассказав о службе. Также в родных стенах он сделал Милане предложение руки и сердца.

По словам бойца, в зоне спецоперации он находится больше полутора лет. Все это время его поддерживала будущая супруга.

Моя жена поддерживает меня во всем – это одна из причин, почему я ее очень сильно люблю. На предложение сказала «да», планировалось все более полугода. участник СВО

4 апреля пара официально зарегистрировала брак во Дворце бракосочетания Октябрьского.

Молодоженов поздравили преподаватели Октябрьского нефтяного колледжа. Они пожелали семье крепкого союза, а Айнару – вернуться домой с победой.

