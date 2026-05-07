В Уфе состоялась церемония награждения медалью «От благодарного народа Башкортостана»

В Башкортостане впервые прошла церемония награждения новой медалью – «От благодарного народа Башкортостана». Её учредили по поручению Радия Хабирова в апреле этого года. Более 40 человек стали кавалерами госнаграды. Кто-то помогал восстанавливать инфраструктуру на подшефных Башкортостану территориях Донбасса, кто-то активно собирал гумконвои или, например, поставлял бойцам стройматериалы для блиндажей и окопов.

Сама презентация новой медали – целое событие. Её учредили пару недель назад, и вот уже первые лауреаты. В одном ряду – руководители и рядовые сотрудники самых разных предприятий. В дни сложных испытаний каждый на своём посту проявил настоящее трудолюбие, патриотизм и преданность долгу, отметил глава республики.

Тысячи наших жителей – от школьников до пенсионеров – собирают посылки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи и многое другое. Низкий поклон врачам и фельдшерам, которые на передовой, в прифронтовых госпиталях спасают наших воинов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Но немало тех, кто даже будучи в тылу, вносит неоценимый вклад. Ирина Назарова – старшая медсестра кардиоцентра. Помимо основных обязанностей, женщина вот уже который год координирует работу по сбору гуманитарной помощи в медучреждении.

Закупают всё своими силами, отправляют бойцам и в прифронтовые госпитали. Работают строго по запросу. И эта волонтёрская помощь нашла отклик не только у военнослужащих. Ирина Назарова в числе первых получила новую медаль «От благодарного народа Башкортостана».

На награждении было много представителей лесохозяйственной сферы. Их роль Радий Хабиров отметил особо, ведь зачастую, приезжая на позиции, бойцы фактически оказывались в поле. Для строительства блиндажей и окопов требуется много пиломатериалов. Фидрат Якупов, руководитель Илишевского лесхоза, регулярно отправляет на передовую брёвна, доски, а также помогает ветеранам и их семьям.

А вот слесарь Октябрьского водоканала Сергей Сидоров несколько раз ездил в подшефный Башкортостану Красный Луч: ремонтировал водопроводы, восстанавливал повреждённую инфраструктуру, чтобы люди могли пить чистую воду. Отмечает, что город менялся на глазах.

Медаль «От благодарного народа Башкортостана» учредили по указу Радия Хабирова. Награда – знак признания заслуг граждан, проявивших себя в добровольческой, благотворительной и гуманитарной деятельности, связанной с проведением СВО.