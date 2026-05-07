Между Уфой и Сухумом открыли прямое авиасообщение

Между Уфой и Сухумом впервые за последние три десятилетия открыли прямое авиасообщение. Первый рейс из Абхазии в столицу Башкортостана вылетел 6 мая, а сегодня борт отправился в обратный путь. Почему этого события ждали многие путешественники, а также о планах открыть туристический офис Башкортостана на Черноморском побережье – в нашем сюжете.

Ленту разрезали легко, но путь к запуску нового рейса был долгим. В «Международном аэропорту «Уфа» торжественно открыли прямое воздушное сообщение с Сухумом. Многие жители республики ждали этого события долгие годы. Как отмечает руководство воздушной гавани, это первый авиарейс по данному направлению за длительное время. Пока полёты планируют еженедельно.

Открыли рейс. У жителей теперь есть отличная возможность посещать курорты Черноморского побережья гораздо чаще. Рейс выполняется по четвергам, вылетает в Сухум и возвращается в среду в вечернее время. Любовь Минакова, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

Но пока рейс запущен в пилотном режиме. Если направление будет востребованным, авиаперевозчик рассмотрит возможность увеличить частоту вылетов.

На сегодняшний момент запланировано только на высокий сезон – до конца октября. Соответственно, жители могут воспользоваться рейсом как в жаркий сезон, так и захватить бархатный сезон на Черноморском побережье. Денис Никитин, коммерческий директор «Международного аэропорта «Уфа»

Насыковы купили билеты первыми, а вот в аэропорт приехали последними, но предназначенный подарок успели вручить. Отпуск обещает быть удачным, шутит глава семьи, которые впервые поехали на отдых в Абхазию.

Думали о Сочи, но в моменте узнали, что будут прямые рейсы, и всё. Как только увидели, зашёл, посмотрел билеты и сразу решили ехать. Альберт и Гульназ Насыковы

Первыми пассажирами нового направления стали порядка 40 человек. Кто-то отправился в санаторий, а кто-то на море. Вернутся через неделю, тогда же в Абхазию отправится второй борт с отдыхающими.

Раньше летели через Сочи, а потом шли на таможку. Это большие очереди, время, и потом – серпантинная дорога, которая очень опасна, тем более мы ездили с детьми. Вот так добирались до Абхазии, а сейчас стало очень удобно. Валентина Васюткина

Моя бабушка, моя мать в своё время летали в Гагры, Пицунду, отдыхали, они были в полном восторге. Но сейчас я посмотрю, каково там. Эдуард Кускарбеков

В Абхазии может появиться туристический офис Башкортостана. Об этом на оперативном совещании заявил Радий Хабиров. Всё зависит от востребованности нового авианаправления.

Для нас, кто развивает деловое сотрудничество, это новый виток возможностей в развитии деловых контактов. И даже сегодня с нами на первом рейсе летят туроператоры. У нас будет обширная программа, где планируем посетить и официальные встречи, и туристические места, куда дальше будут приезжать туристы из Башкортостана. Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан