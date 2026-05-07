Между Уфой и Сухумом открыли прямое авиасообщение

Между Уфой и Сухумом впервые за последние три десятилетия открыли прямое авиасообщение. Первый рейс из Абхазии в столицу Башкортостана вылетел 6 мая, а сегодня борт отправился в обратный путь. Почему этого события ждали многие путешественники, а также о планах открыть туристический офис Башкортостана на Черноморском побережье – в нашем сюжете.
Ленту разрезали легко, но путь к запуску нового рейса был долгим. В «Международном аэропорту «Уфа» торжественно открыли прямое воздушное сообщение с Сухумом. Многие жители республики ждали этого события долгие годы. Как отмечает руководство воздушной гавани, это первый авиарейс по данному направлению за длительное время. Пока полёты планируют еженедельно.
Но пока рейс запущен в пилотном режиме. Если направление будет востребованным, авиаперевозчик рассмотрит возможность увеличить частоту вылетов.
Насыковы купили билеты первыми, а вот в аэропорт приехали последними, но предназначенный подарок успели вручить. Отпуск обещает быть удачным, шутит глава семьи, которые впервые поехали на отдых в Абхазию.
Первыми пассажирами нового направления стали порядка 40 человек. Кто-то отправился в санаторий, а кто-то на море. Вернутся через неделю, тогда же в Абхазию отправится второй борт с отдыхающими.
В Абхазии может появиться туристический офис Башкортостана. Об этом на оперативном совещании заявил Радий Хабиров. Всё зависит от востребованности нового авианаправления.
Теперь поездка в Абхазию не будет квестом, когда сначала нужно долететь до Сочи, затем транзитом на границе простоять в пробках. Отныне есть прямой рейс – 3,5 часа на комфортабельном Bombardier CRJ200, и уже на месте.