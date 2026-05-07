В Зианчуринском районе прошли мероприятия, посвящённые памяти Юрия Шатунова

Он не в тренде, он в истории. В селе Исянгулово Зианчуринского района прошли ежегодные мероприятия, посвящённые памяти солиста группы «Ласковый май». Юрий Шатунов учился в местной школе и именно там сделал первые шаги навстречу своей триумфальной музыкальной карьере. Почтить память кумира миллионов приехали его родственники и поклонники со всей России.

Среди многих хитов «Ласкового мая» именно эта песня, записанная почти 40 лет назад, больше всего ассоциируется с Юрием Шатуновым, говорят его поклонники. И в память о своём кумире они приехали в Исянгулово, чтобы посадить цветы на Аллее белых роз, открытой два года назад.

Почтить память Юрия Шатунова приехали десятки поклонников его творчества со всей России. В акции их поддержали и местные жители.

Юрий Шатунов – мой любимый артист. Я каждый день слушаю его песни и знаю все их наизусть. И мне очень приятно, что о Юре никто не забывает и проводятся такие мероприятия. Спасибо большое за это. Хамдия Якшибаева, жительница с. Исянгулово

За любовь и заботу, сохранение памяти об артисте благодарность исянгуловцам выразили близкие родственники Юрия Шатунова.

Именно в этой школе учился будущий солист группы «Ласковый май». Здесь же во дворах он вместе с одноклассниками бегал по крышам, гонял голубей. Один из хитов Юрия Шатунова, песня «Детство», во многом автобиографична и связана она с Исянгулово.

Поклонники артиста приехали в Исянгулово не с пустыми руками. Местному храму они подарили уникальную рукописную икону Святого Георгия Победоносца. Она представляет собой исключительный духовный и художественный экземпляр. На образе запечатлены все святые, которые особо почитаются в семье Юрия Шатунова.

Вечер памяти Юрия Шатунова завершился концертом под открытым небом. На сцене выступили не только профессиональные артисты, но и любители. В репертуаре – самые известные хиты «Ласкового мая».

На всех своих концертах Юрий Шатунов выступал вживую, без фонограммы. По словам музыкальных продюсеров, незадолго до смерти он планировал организовать благотворительный тур по Башкортостану, но не успел. Теперь его песни также вживую исполняют миллионы поклонников по всей стране.