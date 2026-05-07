ФК «Уфа» присудили техническое поражение в матче против «СКА-Хабаровска»

Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь на игру в связи с закрытием воздушного пространства над Башкортостаном. Теперь уфимцы продолжают подготовку к заключительному домашнему матчу сезона против «Ротора».
Каждый матч – как финал. Для футбольного клуба «Уфа» конец сезона – не повод расслабляться, ведь команда борется за сохранение прописки в первой лиге. Поэтому даже в гостевой встрече с лучшей командой весеннего отрезка, московской «Родиной», уфимцы были близки к набранным очкам. Однако исход игры решил пропущенный гол на последних секундах.
Следом уфимцы должны были отправиться на матч в Хабаровск. Однако в день вылета был объявлен режим «Беспилотная опасность», и воздушное пространство над регионом закрыли. Команда уже не успевала к началу матча. На заседании КДК «Уфе» присудили техническое поражение.
Сыграть против «СКА-Хабаровска» не должен был полузащитник Владислав Камилов: у него перебор жёлтых карточек. Однако теперь его дисквалификация переносится на заключительный домашний матч сезона. В воскресенье в Уфу приедет волгоградский «Ротор».
«Уфа» давно закрепила за собой звание домашней команды. В пяти матчах на «Нефтянике» этой весной подопечные Омари Тетрадзе набрали 10 очков, и уфимцы планируют продолжить тенденцию. Две победы в оставшихся двух турах гарантируют команде участие в первой лиге и в следующем сезоне.