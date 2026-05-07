ФК «Уфа» присудили техническое поражение в матче против «СКА-Хабаровска»

Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Команда не смогла вылететь на игру в связи с закрытием воздушного пространства над Башкортостаном. Теперь уфимцы продолжают подготовку к заключительному домашнему матчу сезона против «Ротора».

Каждый матч – как финал. Для футбольного клуба «Уфа» конец сезона – не повод расслабляться, ведь команда борется за сохранение прописки в первой лиге. Поэтому даже в гостевой встрече с лучшей командой весеннего отрезка, московской «Родиной», уфимцы были близки к набранным очкам. Однако исход игры решил пропущенный гол на последних секундах.

Обидное поражение, на последних секундах буквально отдали игру. Сейчас самое важное – набрать три очка дома. Забрать все свои игры, а дальше будет видно. У нас нет права на ошибку, будем стараться забрать три очка дома. Данил Ахатов, нападающий ФК «Уфа»

Следом уфимцы должны были отправиться на матч в Хабаровск. Однако в день вылета был объявлен режим «Беспилотная опасность», и воздушное пространство над регионом закрыли. Команда уже не успевала к началу матча. На заседании КДК «Уфе» присудили техническое поражение.

Мы, если честно, шокированы. Сейчас будем изучать все документы, которые они должны подготовить и прислать в клуб. После этого примем решение относительно того, как действовать. Думаем по поводу апелляции. Может быть, дальнейшие шаги ещё будут предприняты. Анзор Саная, спортивный директор ФК «Уфа»

Сыграть против «СКА-Хабаровска» не должен был полузащитник Владислав Камилов: у него перебор жёлтых карточек. Однако теперь его дисквалификация переносится на заключительный домашний матч сезона. В воскресенье в Уфу приедет волгоградский «Ротор».

Да, работаем в штатном режиме. Вчера была неприятная новость для нас, поэтому сейчас все силы бросаем на игру с «Ротором». Игровой тонус всегда нужен, поэтому мы играли двухстороннюю игру, между собой сыграли. Данил Липовой, полузащитник ФК «Уфа»