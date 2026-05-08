В Уфе замкомандира полка «Башкортостан» посетил ЦУР

Чтобы понять людей, надо побывать на их родине. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказал заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе Александр Мельченко.

Он родился в Хакасии, жил в Красноярске, сражался с врагом вместе с ребятами из Башкортостана. Сегодня он приехал в Уфу и побывал в Центре управления республикой, познакомился с опытом решения различных задач, в том числе касающихся бойцов спецоперации и их близких.

Чтобы понять людей, важно побывать на их родине, узнать культуру республики, ценности, символы и обычаи её жителей. Мне понравился роман Александра Злобина «Салават Юлаев», прочитав который, я стал лучше понимать здешние традиции, культуру. Александр Мельченко, заместитель командира мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе

Вместе с Александром Мельченко на экскурсии по Центру управления республикой побывал Алексей Аслямов. Он один из тех, кто регулярно доставляет гуманитарный груз в расположение полка «Башкортостан».