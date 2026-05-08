В Уфе почтили память героев ВОВ

В БашГАУ почтили память героев Великой Отечественной войны. Возложение цветов к стеле в сквере боевой и трудовой доблести объединило студентов, преподавателей и действующих участников специальной военной операции.

На митинге выступили военнослужащие, которые также являются студентами аграрного университета. Они подчеркнули, что помощь учащихся вуза доходит до передовой и имеет большое значение для бойцов. Участники отметили, что важно поддерживать защитников страны и делом, и словом, сохраняя единство и преемственность поколений.