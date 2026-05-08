Башкирский хореографический колледж стал лауреатом премии «Душа танца»

Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева завоёвывает новые победы. В январе он стал лауреатом премии «Душа танца». Эта награда достаётся выдающимся артистам, педагогам и деятелям культуры за достижения в отечественном хореографическом искусстве. В этом году она впервые была вручена четырём учреждениям России, среди которых и Башкирское училище. Недавно воспитанники и педагоги посетили церемонию чествования и получили долгожданную награду.
Также воспитанница хореографического колледжа Эмилия Зубаирова стала лауреатом международного конкурса «Арабеск», который проводился в три тура. В Перми собрались участники со всего мира – из Казахстана, Монголии, Азербайджана, Франции. За призы боролось 107 танцоров, но до финала дошли только 32, среди которых и Эмилия Зубаирова.