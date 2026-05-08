В Башкирии за ночь в пожарах погибли три человека

В Башкирии за прошедшие сутки произошло два смертельных пожара. Подробности трагедии рассказали в МЧС.

В Дюртюлинском районе пожар зафиксировали в селе Учпили. Огнём охватило баню по улице Молодёжной. Прибывшие экстренные службы ликвидировали горение на площади 18 кв.м. При разборе завалов обнаружены останки двух мужчин.

В Бирском районе в селе Питяково огнём охватило строение из керамзитоблока с пристроем по улице Заречной. Пожар удалось ликвидировать в короткое время. В сгоревшем помещении нашли тело женщины.