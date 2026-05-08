В Уфе осудили мужчину после смертельной драки

В Уфе Октябрьский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в смертельном избиении знакомого.
По информации прокуратуры, в сентябре 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомым и нанес ему множественные удары кулаком и локтем по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Подсудимый признал вину. Суд назначил ему 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также с него взыскали 700 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу брата погибшего.