В Уфе 9 мая ограничат движение транспорта на некоторых улицах и парковках

9 мая на дорогах столицы республики будет действовать ряд ограничений в связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Великой Победы. На ваших экранах представлены подробные графики с маркировкой.

Ограничения по улицам Пушкина и Советской начнут действовать с 8:30 до 11:00 часов дня. С 9:00 до 14:00 перекроют участки по проспекту Октября и на улице Новогорной. Также доступ будет ограничен к парковке перед Парком Победы по улице Комарова. Общественный транспорт поедет по улицам-дублёрам. Планируйте маршруты заранее.