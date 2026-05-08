В Уфе на «Инвестчасе» одобрили проекты в сфере туризма и промышленности

На «Инвестчасе» одобрены проекты в сфере туризма, энергетики, строительства и АПК. На заседании обсудили работу бизнес-шерифов на примере города Агидель, затем рассмотрели проект строительства в Уфе гостиницы с участием узбекских инвесторов. Это одна из инициатив, которую реализуют в рамках сотрудничества Башкортостана с Ташкентской областью.
В реализацию проекта планируют вложить 800 млн рублей. Средства направят на возведение пятиэтажного отеля на набережной реки Белой. Это позволит создать 100 новых рабочих мест.
Инвестиционный комитет одобрил представленный проект и присвоил ему статус приоритетного, как и биотехнологическому производству продукции для агропромышленного комплекса в Стерлитамакском районе с предоставлением налоговых льгот.