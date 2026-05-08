В Уфе Курултай башкир обсудил реставрацию памятника Салавату Юлаеву

Чугун или бронза? Специалисты и общественники решают, из какого материала будут проводить реставрацию памятника Салавату Юлаеву. Наблюдатели, в том числе из Всемирного курултая башкир, посетили мастерскую, где ознакомились с ходом работ и пообщались с экспертами Российской академии художеств.

Полторы недели назад Радий Хабиров заявил, что скульптура в гораздо более худшем состоянии, чем ожидалось. Под слоем краски реставраторы обнаружили многочисленные трещины, причём не только в местах сварных швов. Чтобы памятник простоял ещё не одно десятилетие, фактически требуется отлить его заново.