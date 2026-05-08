Баскетболисты «Динамо» закрыли сезон товарищеским матчем с болельщиками в Уфе

В Уфе прошло закрытие баскетбольного сезона. Клуб «Динамо» организовал дружеский матч, в котором приняли участие не только профессионалы, но и болельщики и журналисты. Участники разделились на две команды: «Легенды паркета» против «Героев трибун». Возглавили коллективы игроки динамовцев Андрей Топтунов и Семён Медведев.

Год получился отличным. Не могу сказать, что я жалею, потому что он наполнен яркими событиями. Были небольшие разочарования, но это лишь мелочи нашей жизни.

В уфимском баскетбольном «Матче звёзд» приняли участие как совсем юные болельщики команды, так и те, кто уже давно занимается баскетболом. Порадовали своим выступлением также блогеры и журналисты. Для некоторых это первый матч в жизни. Развязка наступила в заключительном игровом отрезке. Четвёртая четверть осталась за «Героями трибун», которые и праздновали итоговую победу в этом захватывающем поединке.