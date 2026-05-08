Баскетболисты «Динамо» закрыли сезон товарищеским матчем с болельщиками в Уфе

В Уфе прошло закрытие баскетбольного сезона. Клуб «Динамо» организовал дружеский матч, в котором приняли участие не только профессионалы, но и болельщики и журналисты. Участники разделились на две команды: «Легенды паркета» против «Героев трибун». Возглавили коллективы игроки динамовцев Андрей Топтунов и Семён Медведев.

Сезон для уфимцев теперь официально закрыт. Динамовцы вполне удачно дебютировали в Суперлиге – башкирская команда заняла седьмое место.

Год получился отличным. Не могу сказать, что я жалею, потому что он наполнен яркими событиями. Были небольшие разочарования, но это лишь мелочи нашей жизни.

Александр Зубков, игрок БК «Динамо»

В уфимском баскетбольном «Матче звёзд» приняли участие как совсем юные болельщики команды, так и те, кто уже давно занимается баскетболом. Порадовали своим выступлением также блогеры и журналисты. Для некоторых это первый матч в жизни. Развязка наступила в заключительном игровом отрезке. Четвёртая четверть осталась за «Героями трибун», которые и праздновали итоговую победу в этом захватывающем поединке.

Я думаю, я смогу научиться чему-то новому у профессионалов. Я в команде у Андрея Топтунова. Сам я занимаюсь баскетболом уже 11 лет. Думаю, что на 100% смогу добавить что-то в свою корзину навыков.

Егор Шапошников, игрок команды «Герои трибун»
