Баскетболисты «Динамо» закрыли сезон товарищеским матчем с болельщиками в Уфе

В Уфе прошло закрытие баскетбольного сезона. Клуб «Динамо» организовал дружеский матч, в котором приняли участие не только профессионалы, но и болельщики и журналисты. Участники разделились на две команды: «Легенды паркета» против «Героев трибун». Возглавили коллективы игроки динамовцев Андрей Топтунов и Семён Медведев.
Сезон для уфимцев теперь официально закрыт. Динамовцы вполне удачно дебютировали в Суперлиге – башкирская команда заняла седьмое место.
В уфимском баскетбольном «Матче звёзд» приняли участие как совсем юные болельщики команды, так и те, кто уже давно занимается баскетболом. Порадовали своим выступлением также блогеры и журналисты. Для некоторых это первый матч в жизни. Развязка наступила в заключительном игровом отрезке. Четвёртая четверть осталась за «Героями трибун», которые и праздновали итоговую победу в этом захватывающем поединке.