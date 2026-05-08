В Башкирии выпускник автошколы попался пьяным за рулем

В Нефтекамске сотрудники ДПС остановили 17-летнего подростка за рулем «ВАЗ-2199». Инцидент произошел ночью 29 апреля на улице Дорожной.

У молодого человека заметили признаки алкогольного опьянения. Проверка на алкотестере показала 0,428 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе при установленном пороге не более 0,160 мг/л.

Выяснилось, что подросток уже окончил автошколу и сдал экзамены, но водительское удостоверение получить еще не успел. До 18-летия ему оставался месяц.

Теперь его родителей оштрафуют на 45 тысяч рублей, а самого подростка поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, законным представителям может грозить штраф за ненадлежащее воспитание ребенка.