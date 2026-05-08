Врачи Уфы спасли пациента с острой тромбоэмболией легочной артерии

Результаты КТ‑ангиопульмонографии подтвердили диагноз. Действовать нужно было оперативно: в данной ситуации счёт идёт на минуты. Врачи приняли решение срочно начать операцию — необходимо было провести эндоваскулярное растворение тромбов специальным ультразвуковым катетером, который устанавливается в лёгочные артерии через прокол в бедренной вене. Пациент ранее перенёс операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава и коронавирусную инфекцию; свою роль сыграл и малоподвижный образ жизни. Все эти факторы способствовали тромбозу вен нижних конечностей, в результате чего тромб током крови мигрировал в лёгочную артерию, вызвав острую жизнеугрожающую ТЭЛА.