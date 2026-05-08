В Уфе более 600 танцевальных пар участвовали в акции «Вальс Победы»

В Уфе состоялась Всероссийская акция «Вальс Победы». Событие прошло на Советской площади и было посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одновременно более 600 пар учащихся колледжей, вузов и выпускников школ исполнили три танца под разные композиции.

От гимнастёрок военных лет до строгих костюмов и современного обмундирования солдата. Уже в нарядах танцевальных пар прослеживается связь поколений. У некоторых на груди – портреты Героев Советского Союза.

Каждый год для вальса звучат разные музыкальные композиции. В основном – военные, но в этом году организаторы добавили национального колорита. Пары кружили не только под «Синий платочек», но и под «Уфимские липы».

Танцевальные пары создавались внутри учебных учреждений. При этом многие даже не были знакомы друг с другом.

«Вальс Победы» впервые станцевали в 2014 году в Екатеринбурге. Мероприятие нашло широкий отклик и быстро получило статус всероссийского. Уфа присоединилась к акции в 2024 году.

Акция «Вальс Победы» проводится в Уфе уже третий год подряд, и каждый раз – неизменно здесь, на Советской площади. Место во многом знаковое и символичное, как и сама акция. Мероприятие – дань памяти и уважения героическому прошлому нашей страны, символ единения поколений.

Мероприятие совпало с другой республиканской акцией – «Минутой молчания». В 11 часов утра по всему Башкортостану на разных площадках жители почтили память павших в борьбе против фашизма.

Самое важное – чтобы подрастающее поколение помнило об этом, передавало своим детям, внукам и правнукам, чтобы это не повторилось. Надеемся, что в каждом сердце из тысячи ребят, которые здесь находились, зажегся огонь Победы, который они будут дальше передавать всему своему окружению. Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Из года в год растёт число участников. На первом вальсе кружили около 300 пар, в нынешнем году – рекордное для Башкортостана количество танцующих – более 600.

Мы сосредоточились на том, чтобы ребята со всей республики участвовали. Приехали ребята со всей республики, более того, мы сделали так и направили соответствующие рекомендации, чтобы в муниципалитетах, райцентрах и в городах подобные акции тоже прошли для того, чтобы это стало общереспубликанской историей. Ильдар Мавлетбердин, министр просвещения Республики Башкортостан