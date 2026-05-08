В Хайбуллинском районе прошёл парад для ветерана

Мой отец, как глава семьи, для меня был примером. Он много трудился, мало спал, и у него был постоянный график. Например, утром рано встаёт. Мы пока вставали, он уже во дворе что-то сделал: подметал, всё аккуратно делал, лишние предметы пилил. Он постоянно был в работе.

Ражап Юламанов, сын ветерана