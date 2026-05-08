В Хайбуллинском районе прошёл парад для ветерана

В Хайбуллинском районе ветерана Великой Отечественной войны Фатхуллу Юламанова поздравили с предстоящим праздником. У его дома организовали торжественный парад и концерт.

Фатхулла Аглиуллович был призван в марте 1943 года. В составе 776-го стрелкового полка пешим маршем прошёл до Сталинграда. Под обстрелом и бомбёжкой фашистов на пароме форсировал Дон. В одном из ожесточённых боёв получил тяжёлые ранения и был взят в плен. Был непростой путь домой, когда пришлось пройти испытание трибуналом и ссылкой в Сибирь, но позже ветерана реабилитировали.

Мой отец, как глава семьи, для меня был примером. Он много трудился, мало спал, и у него был постоянный график. Например, утром рано встаёт. Мы пока вставали, он уже во дворе что-то сделал: подметал, всё аккуратно делал, лишние предметы пилил. Он постоянно был в работе.

Ражап Юламанов, сын ветерана
