В Башкирии семья участника СВО ждет его возвращения с победой

В Мечетлинском районе живет семья участника спецоперации с позывным «Ахмед». Его супруга Наталья ждет возвращения мужа домой и говорит, что справляться с тревогой ей помогают мысли о том, что он жив и здоров.

Супруги оба родом из села Большеустьикинское. Они знали друг друга еще со школьных лет, но по-настоящему сблизились во время учебы в лесотехническом техникуме в Уфе. Наталья училась на третьем курсе на дизайнера мебели, ее будущий муж – на автомеханика. Земляков связывали не только учебное заведение, но и общая компания, где многие были из Мечетлинского района.

Позже они вернулись в родное село, а в 2009 году сыграли свадьбу. Вскоре после рождения первенца, когда малышу было всего три месяца, мужчину призвали в армию. Наталья осталась одна с ребенком на руках, но уже тогда проявила стойкость характера, которая помогает ей и сейчас.

После службы супруг Натальи несколько лет работал вахтовым методом, был связистом в «Ростелекоме», а также занимался торговым бизнесом в селе Верхние Киги.

В 2023 году глава семьи подписал первый контракт со спецподразделением «Ахмат» на четыре месяца. Позже он снова заключил контракт и отправился в зону СВО. Сейчас «Ахмед» служит связистом: обеспечивает связь на разных участках и устанавливает оборудование между военными гарнизонами. В его подразделении служат и другие бойцы из Мечетлинского района.

Несмотря на службу, мужчина старается регулярно быть на связи с семьей.

Муж звонит по видеосвязи несколько раз в день, поэтому дети часто видят отца. Проблем со связью нет – это большое утешение для всех нас. Радует, что в «Ахмате» отпуск у него строго по графику: каждые три месяца на две недели он приезжает домой, и мы с радостью встречаем его. В это время он старается успеть все – продолжаем строительство нашего дома, решает бытовые вопросы и многое другое. Мой муж – моя опора, он всегда берет на себя всю мужскую часть работ. Наталья, супруга участника СВО

Сейчас в семье трое детей: старшему 16 лет, среднему – 10, младшей дочери – 3 года. Пока супруг находится на службе, основные заботы легли на Наталью. Она работает менеджером по закупке на оптовой базе в Большеустьикинском. С детьми и бытом ей помогают родители, которые живут рядом.

Если мужчина решил, то он твердо будет стоять на своем. Вот и мой муж сделал выбор встать на защиту Отчизны. Конечно, нам хочется, чтобы он был с нами рядом, но все же мы поддерживаем и искренне гордимся нашим героем. Мысль, что муж жив и здоров, помогает справиться с тревогой и надежда, что скоро вернется с победой, дает нам сил. Наталья, супруга участника СВО

Семья участника СВО пользуется мерами поддержки, которые действуют в Башкирии. Дети получают бесплатное питание в школе и детском саду. Также недавно супруга бойца и его мать, проживающая в Таишево, отдохнули по путевке в санатории, пишут в издании «Мечетлинская жизнь».

