В Уфе поисковики передали родным семерых бойцов вкладыши солдатских медальонов

Спустя более 80 лет они не просто узнали о судьбе пропавшего без вести родственника, а прикоснулись к его награде. Сегодня, во время торжественного мероприятия ко Дню Победы, Радий Хабиров передал родственнику красноармейца Галима Юнусова Медаль «За отвагу». Помимо этого, в фойе ГКЗ «Башкортостан» поисковики передали родным ещё семерых бойцов вкладыши солдатских медальонов.

Местность рядом с бывшим немецким посёлком Фалендорф. На этих кадрах активисты поисково-исторического центра «Натангия» на территории Калининградской области ищут павших в годы войны защитников Отечества. В одной из таких экспедиций, но уже в районе посёлка Прибрежный, в 2025 году была найдена Медаль «За отвагу» с номером 918 707.

В процессе архивных работ удалось установить, что данная награда была вручена Юнусову Галиму Рахмановичу, 1909 года рождения. На период награждения ему было 35 лет, красноармеец, должность – сапёр, национальность – башкир, из состава 9-й Новгородско-Хинганской штурмовой инженерно-сапёрной бригады. Виталий Степанов, руководитель поисково-исторического центра «Натангия»

В Красную армию призвали в 1942 году, а спустя два года Галима Юнусова удостоили Медали «За отвагу» – это самая народная награда, её выдавали за личную храбрость, проявленную на передовой. Но вернуться домой с Победой и наградами нашему земляку было не суждено. В августе 1944 года он погиб в бою, похоронили солдата на территории Эстонской ССР.

Для меня и для моих родственников есть сейчас возможность съездить на это место и поклониться своему деду, его праху. Я очень хочу, чтобы ему досталась частичка славы. Я очень завидовал по-хорошему тем ветеранам, кому 9 Мая доставалась слава, почёт. Игорь Юнусов, внук Галима Юнусова

В торжественной обстановке, при полном зале ГКЗ «Башкортостан», Радий Хабиров вручает внуку пропавшего без вести ветерана Медаль «За отвагу». Игорь Юнусов и сам ранее был удостоен аналогичной награды за проявленное мужество в боевых действиях в Афганистане. Спустя более 80 лет о судьбе пропавшего без вести родственника узнал и Ильдар Сагитов. Его дед вернулся с фронта живым, но потерял там пятерых братьев.

Ахтям Субаев был похоронен в Братской могиле на территории Тверской области. Сегодня внучатому племяннику солдата, как ещё шестерым родственникам пропавших без вести бойцов, поисковики вручили вкладыши солдатских медальонов.

Поисковики продолжают своё благородное дело по всей стране. Так, совсем недавно, в апреле, в Волгограде они наткнулись на останки советских солдат.