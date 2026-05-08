9 Мая на телеканале БСТ пройдёт марафон «От Победы к Победе»

В День Победы на телеканале БСТ пройдёт традиционный марафон. Весь день мы будем освещать в прямом эфире едва ли не все ключевые события, которые запланированы в Башкортостане. Это возложение цветов на Советской площади и в Парке Победы, конечно, марш Победы на Горсовете. Можно будет увидеть и московский парад.
Гостями в студии станут участники и ветераны спецоперации, историки, поисковики, волонтёры – жители республики вместе со всей страной вновь пройдут по страницам истории. Марафон «От Победы к Победе» начнётся в 9:00 и продлится до 19:00.