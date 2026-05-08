В Кушнаренково гимназия носит имя Героя Советского Союза Салиха Валеева

Гимназия села Кушнаренково с сегодняшнего дня носит имя Героя Советского Союза Салиха Валеева. Уроженец района прославился во время переправы через реку Днепр во время Великой Отечественной войны. Его подвиг был отмечен руководством СССР «Золотой Звездой» Героя. В селе ранее увековечили память о Салихе Валееве: есть улица в честь Героя, установлен бюст в парке.

Торжественный внос флагов России и Башкортостана. На площадке перед гимназией села Кушнаренково сегодня многолюдно: школьники, учителя, руководство района. 8 мая – теперь особая дата в истории образовательного учреждения. Отныне гимназия носит имя Героя Советского Союза Салиха Валеева.

Полотна сорваны, и теперь вход украшают новые таблички. Праздник украсил концерт в исполнении учащихся и учителей, и в каждом номере – благодарность Салиху Валееву за его подвиг. Уроженец села Старогумерово успел закалиться в боях Советско-финской войны. Когда же фашисты напали на СССР, будущий Герой с первых дней участвовал в схватках с врагом. В ночь на 24 сентября 1943 года в составе группы Салих Валеев первым форсировал реку Днепр в Киевской области. Взвод под его командованием захватил плацдарм на окраине села и в течение суток отбил девять контратак врага. Благодаря этому удалось успешно переправиться частям его дивизии, за что он и был представлен к высшей награде.

Мы узнали, что Народный фронт проводит федеральную акцию «Имя героя – школе». В рамках этой акции мы вышли с инициативой от имени коллектива к главе администрации, чтобы нам присвоили имя героя. Азамат Асылов, директор гимназии им. Героя Советского Союза С.Ш. Валеева с. Кушнаренково

Почётными гостями праздника стали дети и внуки Салиха Валеева. Они передали в дар школьному музею награды и личные вещи фронтовика. В их числе и самая главная медаль – «Золотая Звезда». Кроме того, в одном из классов открыли и Парту героя: на ней изображен портрет Салиха Валеева и описание подвига. И сидеть за партой будут наиболее успешные ученики.

Я и на трибуны ходила с папой, он меня за руку держал. Его рука такая тёплая, крепкая и надёжная. Такой руки у меня не было. Фания Хамитова, дочь Героя Советского Союза Салиха Валеева

Он строил метро в Санкт-Петербурге. Первая война для него была Финская, на которую он попал из Петербурга, после того, как он там работал, и там же он закончил школу лейтенантов. Рушан Рахматуллин, внук Героя Советского Союза Салиха Валеева

Хотела обратить внимание на его стихи, которые он писал сразу после войны. Они были посвящены моей бабушке, его жене Зайнаб Нургалиевне. Вот такие вот слова: «Я помню, как Вы плакали, когда я уходил, но я вернусь, и будем петь о том, как победил». Альфира Мугтасимова, внучка Героя Советского Союза Салиха Валеева

К слову, в сельской гимназии за 50 лет никогда не было капитального ремонта. Муниципалитет намерен исправить это в самое ближайшее время.

Все необходимые документы, проектная документация, сметная документация – они составлены. Мы заявились на государственную программу по реновации наших образовательных учреждений. Если мы побеждаем в этом году в конкурсе, то приступаем к ремонту уже со следующего года, то есть ремонтный цикл будет 2027-2028 гг. Марат Латыпов, глава администрации Кушнаренковского района