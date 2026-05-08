В Кушнаренково гимназия носит имя Героя Советского Союза Салиха Валеева

Гимназия села Кушнаренково с сегодняшнего дня носит имя Героя Советского Союза Салиха Валеева. Уроженец района прославился во время переправы через реку Днепр во время Великой Отечественной войны. Его подвиг был отмечен руководством СССР «Золотой Звездой» Героя. В селе ранее увековечили память о Салихе Валееве: есть улица в честь Героя, установлен бюст в парке.
Торжественный внос флагов России и Башкортостана. На площадке перед гимназией села Кушнаренково сегодня многолюдно: школьники, учителя, руководство района. 8 мая – теперь особая дата в истории образовательного учреждения. Отныне гимназия носит имя Героя Советского Союза Салиха Валеева.
Полотна сорваны, и теперь вход украшают новые таблички. Праздник украсил концерт в исполнении учащихся и учителей, и в каждом номере – благодарность Салиху Валееву за его подвиг. Уроженец села Старогумерово успел закалиться в боях Советско-финской войны. Когда же фашисты напали на СССР, будущий Герой с первых дней участвовал в схватках с врагом. В ночь на 24 сентября 1943 года в составе группы Салих Валеев первым форсировал реку Днепр в Киевской области. Взвод под его командованием захватил плацдарм на окраине села и в течение суток отбил девять контратак врага. Благодаря этому удалось успешно переправиться частям его дивизии, за что он и был представлен к высшей награде.
Почётными гостями праздника стали дети и внуки Салиха Валеева. Они передали в дар школьному музею награды и личные вещи фронтовика. В их числе и самая главная медаль – «Золотая Звезда». Кроме того, в одном из классов открыли и Парту героя: на ней изображен портрет Салиха Валеева и описание подвига. И сидеть за партой будут наиболее успешные ученики.
К слову, в сельской гимназии за 50 лет никогда не было капитального ремонта. Муниципалитет намерен исправить это в самое ближайшее время.
Благодаря этому гимназия имени Героя преобразится полностью – внутри и снаружи. Кстати, сегодня не только в Кушнаренково прошли праздничные мероприятия. Школе села Карача-Елга присвоено имя Героя Советского Союза Назыма Якупова, а школа села Бакаево отныне носит имя другого Героя – Абдуллы Валиева. Таким образом, в Кушнаренковском районе перед 81-й годовщиной Дня Победы увековечили имена тех, чьи подвиги спасли мир от нацизма.