Хирург, невролог и реабилитолог: врач из Уфы два года трудилась в зоне СВО

За плечами – тысячи спасённых жизней: врач из Уфы в течение двух лет трудилась в зоне СВО. Хирург, невролог и реабилитолог – она вытаскивала раненых с того света и помогала им восстановиться после тяжёлых ранений.

И это лишь малая часть всех нашивок, что на сегодня скопились у Айгуль Ширяевой. Каждая из них – память о спасённых бойцах, а их за время службы в зоне СВО было немало. К сожалению, вздыхает Айгуль Ширяева, некоторых уже нет в живых.

Айгуль Ширяева или, как называли её на передовой «Ферзь», – лейтенант медицинской службы. С самого начала спецоперации она занималась волонтёрством, а в 2024 году и сама решила отправиться на СВО. Будучи хирургом, неврологом и реабилитологом, Айгуль за два года успела поработать в пяти госпиталях Донецкой и Луганской Народных Республик.

Поддержка родных, говорит Айгуль, на передовой очень важна. Дома лейтенанта ждали мама, двое детей, брат. А вот с собой, в качестве талисмана, была семейная реликвия – кружка. Она принадлежала деду Айгуль – ветерану Великой Отечественной войны. К слову, защитников Родины в роду женщины немало.

Немало в роду Айгуль Ширяевой и медиков. Бабушка лейтенанта – заслуженный врач Башкортостана. С медициной свою жизнь связал и брат Айгуль – Ренат Садыков.

Пациентов Айгуль Ширяева называет родными и даже рассказывает о них в своей книге. Сейчас она продолжает лечить, но уже в Уфе.