В Уфе Госоркестр Башкирии представил концерт ко Дню Победы

Государственный оркестр Башкортостана подарил публике вечер памяти. Ко Дню Победы на сцене прозвучали произведения, посвящённые событиям Великой Отечественной войны. Каждая композиция словно возвращала слушателей в те годы, наполняя зал гордостью и скорбью одновременно.
Так звучит сочинение, которое стало символом победы. Торжественная увертюра «1812 год» Чайковского – одно из самых узнаваемых произведений классической музыки. Она пробуждает в сердцах зрителей патриотизм и веру в наступление мира.
На сцене звучит произведение и башкирского композитора Халика Заимова. Его «Героическая увертюра» была создана в 1952 году и посвящена героям Великой Отечественной войны.
Во втором отделении звучит симфония Дмитрия Шостаковича «Ленинградская». Она создавалась летом 1941 года, а премьера состоялась уже в марте 1942 года. Первая часть произведения впервые прозвучала в Белебее. Симфонию играли в Москве и Новосибирске, но поистине героическое исполнение прошло в осаждённом Ленинграде под управлением Карла Элиасберга. Чтобы выступить с монументальной симфонией с огромным составом оркестра, музыкантов отзывали из военных частей.
Зал ещё долго не отпускал волну эмоций: аплодисменты и восхищение. Каждая нота возвращала к событиям войны и напоминала о цене мира. Концерт стал общим актом памяти и благодарности.
Концерт завершился, но его мелодии будут звучать в наших сердцах ещё долго. Музыканты Государственного оркестра Республики Башкортостана напомнили нам, что музыка хранит память поколений и объединяет людей.