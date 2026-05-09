В Башкирии отмечается День Победы

Сегодня в стране отмечают День Победы. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 700 тысяч уроженцев Башкортостана. 322 тысячи из них так и не вернулись домой, оставшись на полях сражений.
Наши земляки сражались стойко и повсюду: держали оборону Москвы и Ленинграда, били врага под Сталинградом и на Курской дуге, освобождали Крым и Кавказ, Украину и Белоруссию, Прибалтику и страны Европы, штурмовали Берлин и воевали против милитаристской Японии.
Более 200 тысяч солдат и офицеров из республики удостоены боевых наград – орденов и медалей. 299 человек получили высшее звание Героя Советского Союза. Среди них – лётчик-штурмовик Муса Гареев, ставший дважды Героем. 47 воинов – полные кавалеры ордена Славы, ещё шесть наших земляков получили звание Героев России посмертно за подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной войны.