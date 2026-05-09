Владимир Владимирович Путин поздравил Радия Хабирова с Днём Победы

Владимир Путин поздравил главу республики с Днём Победы. В тексте, обращённом к Радию Хабирову, говорится, что стойкость, сила духа и вера отцов, дедов и прадедов в правое дело служат для нас примером беззаветной любви к Родине, личной сопричастности к её судьбе. Президент отметил, что священный праздник в стране отмечают с чувством сыновьей гордости за великий подвиг предков, которые не покорились жестокому и беспощадному врагу, сокрушили нацизм, сберегли Отечество, спасли весь мир.