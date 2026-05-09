В Уфе на Советской площади начались праздничные мероприятия в честь Дня Победы

В Уфе праздничные мероприятия сегодня, в День Победы, начались на Советской площади. Глава Башкортостана Радий Хабиров, представители правительства республики, ветераны боевых действий и почётные гости возложили цветы к памятнику Герою России, командиру 112-й башкирской дивизии Минигали Шаймуратову и отважным конникам.
За годы Великой Отечественной войны дивизия прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 километров. Более 3800 кавалеристов награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы.