В Уфе прошла патриотическая акция ко Дню Победы

В Уфе накануне состоялась патриотическая акция, приуроченная ко Дню Победы. Организатором выступила Ассоциация ветеранов СВО республики. Участниками акции стали сами ветераны специальной военной операции.
Утром у Вечного огня в Парке Победы они собрались для торжественного митинга и церемонии возложения цветов. Затем колонна автомобилей отправилась к памятнику генерала Минигали Шаймуратову, где также состоялось возложение. Эта акция – яркий пример того, как ветераны СВО чтят память героев прошлого и передают традиции мужества новым поколениям.