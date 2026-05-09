В Ишимбае проходят торжественные мероприятия в День Победы

Торжественные мероприятия проходят в Ишимбае. В парке Победы идут приготовления к основным торжествам. Это знаковое для ишимбайцев место, здесь установлен памятник Советскому солдату и мемориальные плиты с именами земляков, погибших в Великую Отечественную войну.

День Победы для всех священная дата, поэтому в стороне не остаётся никто. Люди приходят с самого раннего утра, многие целыми семьями, трудовыми коллективами. В руках у многих цветы, портреты родственников-фронтовиков, много детей, молодёжи. 81-ю годовщину Великой Победы Ишимбай встречает дружно и с полной готовностью.