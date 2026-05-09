В Стерлитамаке возложили цветы в парке Победы

В Стерлитамаке утро традиционно началось с возложения цветов, но к привычным уже мемориалам в местном парке Победы добавился ещё памятник участникам спецоперации. Он был открыт в августе прошлого года.

Среди почётных гостей праздника – известные контр-адмиралы, Почётные граждане Стерлитамака Александр Дьяконов и Батергарай Зулькарнаев, генерал-майор полиции Иван Иванов. Все они уроженцы, прославившие Стерлитамак и республику. Такие важные даты, как День Победы, они встречают в родном городе. Кульминацией станет торжественное шествие парадных расчётов по проспекту Ленина.

Каждый год имею счастье побывать здесь, в родных местах. А всё это дал мне родной город. Больше радостных вестей, наконец, желанной победы, как это было в 1945 году. Александр Дьяконов, контр-адмирал военно-морского флота