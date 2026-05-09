В Стерлитамаке возложили цветы в парке Победы

В Стерлитамаке утро традиционно началось с возложения цветов, но к привычным уже мемориалам в местном парке Победы добавился ещё памятник участникам спецоперации. Он был открыт в августе прошлого года.
Среди почётных гостей праздника – известные контр-адмиралы, Почётные граждане Стерлитамака Александр Дьяконов и Батергарай Зулькарнаев, генерал-майор полиции Иван Иванов. Все они уроженцы, прославившие Стерлитамак и республику. Такие важные даты, как День Победы, они встречают в родном городе. Кульминацией станет торжественное шествие парадных расчётов по проспекту Ленина.
Также в Салавате прошло возложение цветов к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне. Первым делегация руководителей и почётных гостей города, ветеранов боевых действий посетили мемориальный комплекс «Вехи Победы». А далее – стелу «Памяти павшим героям», посвящённую 1500 жителям переселённых деревень, которые добровольцами ушли на фронт сразу, как только объявили войну. Более 500 пали в бою. Дань уважения в этот день отдали всем защитникам Родины, посетив могилы Героев Советского Союза и России.